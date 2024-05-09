У шкіряних штанах та прозорій водолазці: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Розкішну Дженніфер Лопес помітили фотографи, коли вона йшла на інтерв'ю Good Morning America у Нью-Йорку. На програмі знаменитість розповіла, що працює над новим фільмом, а також про те, що стала співведучою з Met Gala 2024.

Лопес була одягнена у яскраве вбрання червоно-рожевих відтінків, яке включало напівпрозору водолазку від Intimissimi, довгі шкіряні штани від Prabal Gurung, а також м'яке пальто Genny.

Завершували цей образ черевики на величезній платформі від Andrea Wazen, незвичайна сумка з рюшами, а також величезні срібні сережки у вухах та окуляри від бренду Miu Miu. Волосся Дженніфер уклала в об'ємні улюблені хвилі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Після цього інтерв'ю артистка пішла готуватися до Met Gala, щоб увечері сяяти на цьому заході в "голій" сукні з 2,5 мільйонами бусин, яку для неї створив бренд Schiaparelli.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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