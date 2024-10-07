У шкіряних штанах та топі: Кім Кардашян з'явилася на публіці в монохромному вбранні

Американська телезірка Кім Кардашян відвідала ChainFEST у Лос-Анджелесі. Її заскочили папараці, коли вона виходила зі своєї машини та прямувала на захід.

Кардашян вирішила одягтися цього разу в монохромне вбрання. Вона поєднала шкіряні штани та чорний трикотажний топ без принтів. Образ Кім доповнила лише взуттям на високих підборах, макіяжем та довгим манікюром.

Також Кім одягла перуку з довгим чорним волоссям та її стиліст по волоссю Кріс Епплтон заплів їй спереду дві тонкі кіски, які обрамляли обличчя.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Цього разу Кардашян з'явилася на публіці без своєї дивної хутряної сумки від Erl Shearling, хоча раніше неодноразово помічалася з такими аксесуарами різних відтінків.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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