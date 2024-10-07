У шкіряних штанах та топі: Кім Кардашян з'явилася на публіці в монохромному вбранні

Вона – королева однотонного вбрання.
Американська телезірка Кім Кардашян відвідала ChainFEST у Лос-Анджелесі. Її заскочили папараці, коли вона виходила зі своєї машини та прямувала на захід.
Кардашян вирішила одягтися цього разу в монохромне вбрання. Вона поєднала шкіряні штани та чорний трикотажний топ без принтів. Образ Кім доповнила лише взуттям на високих підборах, макіяжем та довгим манікюром.
Також Кім одягла перуку з довгим чорним волоссям та її стиліст по волоссю Кріс Епплтон заплів їй спереду дві тонкі кіски, які обрамляли обличчя.
Цього разу Кардашян з'явилася на публіці без своєї дивної хутряної сумки від Erl Shearling, хоча раніше неодноразово помічалася з такими аксесуарами різних відтінків.
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