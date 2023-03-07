У шкіряних штанах та в'язаному топі: модель Джулія Фокс на прогулянці Парижем

Американську модель Джулію Фокс сфотографували на вулиці у Парижі, коли вона прямувала на вечерю. Модель, акторка та колишня дівчина Каньє Веста була цього разу одягнена досить скромно, хоч і продемонструвала свій прес та пірсинг.

На знаменитості були шкіряні штани з блискавкою, зав'язками та вирізаними-метеликами на стегнах, які вона поєднала з бежевими гостроносими черевиками та в'язаним кроптопом з довгими рукавами.

Образ вона доповнила невеликою сумкою, яскравим макіяжем та оригінальними окулярами, лінзи у яких були виконані у формі сердець.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Наступного дня ці ж окуляри вона продемонструвала у поєднанні з джинсовим пальтом.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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