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У шкіряних штанах та в'язаному топі: модель Джулія Фокс на прогулянці Парижем

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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480
Час на прочитання
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У шкіряних штанах та в'язаному топі: модель Джулія Фокс на прогулянці Парижем

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Провокаційна зірка співпрацює зі стилісткою Бріаною Андалор, щоб створити безперервний потік подібних епатажних вбрань.

Американську модель Джулію Фокс сфотографували на вулиці у Парижі, коли вона прямувала на вечерю. Модель, акторка та колишня дівчина Каньє Веста була цього разу одягнена досить скромно, хоч і продемонструвала свій прес та пірсинг.

На знаменитості були шкіряні штани з блискавкою, зав'язками та вирізаними-метеликами на стегнах, які вона поєднала з бежевими гостроносими черевиками та в'язаним кроптопом з довгими рукавами.

Образ вона доповнила невеликою сумкою, яскравим макіяжем та оригінальними окулярами, лінзи у яких були виконані у формі сердець.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Наступного дня ці ж окуляри вона продемонструвала у поєднанні з джинсовим пальтом.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
480
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