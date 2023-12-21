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У шкіряних штанях і боді з сексуальним декольте: Анна Трінчер в ефектному образі прийшла на новорічне шоу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У шкіряних штанях і боді з сексуальним декольте: Анна Трінчер в ефектному образі прийшла на новорічне шоу

Анна Трінчер/Пресслужба

Артистка побувала на казковому перфомансі у столиці.

Анна Трінчер відвідала зіркову прем'єру фантастичного шоу "Королі магії рятують Новий рік" у Києві.

Для такої події співачка обрала ефектний образ у всьому чорному. На ній було боді з блискавкою і сексуальним декольте, шкіряні штани і стильні чоботи-козаки з потертостями.

Анна Трінчер/Пресслужба / ©
Анна Трінчер/Пресслужба

Свій лук Анна доповнила чорною стьобаною сумочкою на золотистому ланцюжку. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і прозорим блиском, а також прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а шию – ланцюжком із хрестиком.

Анна Трінчер/Пресслужба / ©
Анна Трінчер/Пресслужба

Нагадаємо, шоу також відвідали доньки Олі Полякової – Маша та Аліса, які продемонстрували там стильні луки.  

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Дата публікації
Перегляди
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