У шкіряних штанях і бомбері кольору хакі: стильна Ксенія Мішина на прем'єрі фільму

Ксенія Мішина відвідала у кінотеатрі "Оскар" прем’єру українського фільму "БожеВільні" від режисер Денис Тарасов, знятого на реальних спогадах дисидентів.

Там акторка продемонструвала стильний образ. На ній був бомбер кольору хакі, чорний топ і чорні шкіряні вільні штани.

Денис Тарасов і Ксенія Мішина

Аутфіт Ксенія доповнила замшевим взуттям оливкового відтінку. Мішина зібрала волосся у високий хвіст і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були сережки-цвяшки

Денис Тарасов і Ксенія Мішина

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у 1970-ті роки. У ній розповідається про молодого, творчого, волелюбного меломана Андрія Довженка. Через любов до забороненої в СРСР західної рокмузики він потрапляє у лещата тоталітарної системи, яка запроторює його не до в'язниці, а до закритої психіатричної лікарні. Виявляється, більшість обвинувачених за такою ж статтею отримують як вирок вигаданий у кабінетах КДБ діагноз "млявоплинна шизофренія". Він потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Тепер перед Андрієм вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися додому чи залишитися при своїх принципах та боротися з системою.

Відсьогодні фільм "БожеВільні" у національному прокаті.

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