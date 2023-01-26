У шкіряних штанях і пальті кольору кемел: Дженні Гарт в об'єктивах папараці

50-річна акторка продемонструвала стильний образ на вулицях Нью-Йорка.
Папараці заскочили Дженні Гарт у Нью-Йорку. Акторка разом зі своєю подругою і колегою по телесеріалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" йшла на презентацію їхньої спільної колекції домашнього декору для QVC - The BFF Collection.
Дженні мала чудовий вигляд. На ній було пальто кольору кемел, блакитний подовжений жакет, білий топ і чорні шкіряні штани кльош. Взута акторка була у чорні лаковані туфлі.
Гарт розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками і завершила лук золотими ланцюжками на шиї.
А Спеллінг була одягнена у шубу з шаховим принтом і лофери на високій підошві.
Читайте також: