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У шкіряних штанях і топі з декольте: стильний аутфіт Софії Вергари

У шкіряних штанях і топі з декольте: стильний аутфіт Софії Вергари

У шкіряних штанях і топі з декольте: стильний аутфіт Софії Вергари

Софія Вергара / Фото: Getty Images

52-річна акторка мала чудовий вигляд.

Софія Вергара потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала стильний образ.

На ній був чорний топ із сексуальним декольте і без бретельок, а також чорні шкіряні штани-палацо. На руці у неї був жакет у білу смужку.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Вергара розпустила волосся, зробила макіяж із помадою кольору курної троянди та коричневий манікюр.

Лук Софія доповнила прикрасами з кристалами і лакованим клатчем кольору бюургунді від Saint Laurent.

Нагадаємо, Софія Вергара на церемонію вручення премії "Еммі" у Лос-Анджелесі постала у червоній сукні з пікантним декольте від Dolce & Gabbana.

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