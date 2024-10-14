У шкіряних штанях і топі з декольте: стильний аутфіт Софії Вергари

52-річна акторка мала чудовий вигляд.
Софія Вергара потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала стильний образ.
На ній був чорний топ із сексуальним декольте і без бретельок, а також чорні шкіряні штани-палацо. На руці у неї був жакет у білу смужку.
Вергара розпустила волосся, зробила макіяж із помадою кольору курної троянди та коричневий манікюр.
Лук Софія доповнила прикрасами з кристалами і лакованим клатчем кольору бюургунді від Saint Laurent.
Нагадаємо, Софія Вергара на церемонію вручення премії "Еммі" у Лос-Анджелесі постала у червоній сукні з пікантним декольте від Dolce & Gabbana.
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