У шкіряних штанях і з крокодилячою сумкою: Белла Хадід на Тижні моди у Парижі

Модель прилетіла до Європи, щоб відвідати модні покази.

Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці під час Паризького тижня моди.

Модель мала стильний вигляд у чорному топі з принтом, чорних шкіряних штанях зі шкіряним поясом і косухою, яку несла на руці. Аутфіт Белла доповнила чорними гостроносими туфлями на стійких підборах і з золотою фурнітурою, а також чорною сумкою з крокодилячим тисненням.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Хадід зібрала волосся у гладкий пучок, прикрасила вуха золотими сережками й одягла на обличчя окуляри у чорній оправі.

Нагадаємо, Белла Хадід у вінтажній дублянці і джинсах-кльош продемонструвала стильний варіант зимового образу.

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