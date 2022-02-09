У шкіряних штанях та оверсайз плащі: супермодель Белла Хадід сходила на шопінг

Знаменитість знову продемонструвала стильний кежуал лук у стилі нульових.

Супермодель Белла Хадід повернулася до Нью-Йорка і вирішила пройтися магазинами. Зірку сфотографували папараці, коли вона прямувала до свого автомобіля вже з покупками у магазині Louis Vuitton.

Дівчина була одягнена в шкіряні штані, кросівки, стильний оверсайз плащ Burberry із торочкою на рукавах та сорочку з білим коміром. Також її луку були чорні рукавички, сумка від Chrome Hearts і сонцезахисні окуляри Chanel. Волосся модель зібрала шпилькою "крабиком" у зачіску в стилі нульових.

Белла Хадід / Getty Images

Нагадаємо, що ще кілька днів тому Беллу бачили у Лондоні. Тоді дівчину теж сфотографували, коли вона вийшла з готелю та йшла до свого автомобіля

Белла Хадід / Getty Images

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