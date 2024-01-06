У шкіряних штанях та водолазці: Дженніфер Еністон, одягнена у все чорне, з'явилася на заході

Відома акторка обрала лаконічне вбрання без яскравих акцентів.
Дженніфер Еністон відвідала спеціальний показ фільму "Минулі життя", який відбувся в Лос-Анджелесі, в Гільдії режисерів Америки. Для заходу відома акторка одягла вбрання у чорному кольорі, яке включало шкіряні вільні штани та трикотажну водолазку.
Також вона зробила лаконічний макіяж, уклала волосся у легкі локони. Для фото Еністон позувала з актрисою-колегою з серіалу "Ранкове шоу" Гретою Лі та режисеркою Селін Сонг.
Нагадаємо, що також з акторами за серіалом "Ранкове шоу" Еністон бачили минулого місяця. Вона з'явилася на коктейльній вечірці у бунгало San Vicente, яку організували на честь третього сезону серіалу, акторка була в елегантному чорному комбінезоні із бантом, який доповнила сумкою Chanel.
Та її поява выдбулася буквально через тиждень після звістки про загибель Меттью Перрі — її друга і колеги з серіалу "Друзі".
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