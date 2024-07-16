У шкіряних штанях зі шнурівками: Кейт Гадсон у стильному луку сходила на шоу

45-річна акторка поєднала у своєму аутфіті чорне вбрання, біле взуття і червоний манікюр.

Кейт Гадсон потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли приїхала на шоу "Подивіться, що відбувається в прямому ефірі з Енді Коеном".

Для появи у студії вона обрала стильний образ total black. На ній був жакет, під який одягла чорний бюстгальтер, і шкіряні штани зі шнурівки по всій довжині.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Вбрання Гадсон скомбінувала з білими туфлями з прозорими вставками і на шпильках. Вона уклала волосся в локони, зробила макіяж із нюдовими рум'янами і червоний манікюр.

Нагадаємо, Кейт Гадсон на церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз прийшла у білій сукні від бренду Georges Hobeika. Ліф вбрання був прикрашений вишивкою білого кольору.

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