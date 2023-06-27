У шкіряній білизні і в олії: Кім Кардашян провокаційно позувала верхи на молодому красені

Кім продовжує сама рекламувати речі власного бренду SKIMS.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімки з провокаційної промокампанії нової колекції її власного бренду SKIMS.
Перед фотокамерою зірка реаліті постала вся обмазана олією. Вона продемонструвала кілька моделей шкіряної білизни.
Свої спокусливі образи вона доповнювала чорними туфлями, чоботами на шпильках, босоніжками і гольфами та високими рукавичками.
Кардашян зробила хвилясте укладання і одягла на голову чорну пов'язку.
Кім із різних ракурсів продемонструвала свої сексуальні форми.
Позувала вона верхи на молодому красені. На інших світлинах з'явилися моделі у схожій білизні та ще один чоловік-модель.
На одному з фото Кім постала топлес, прикриваючи оголені груди руками.
Нагадаємо, Кім Кардашян відвідала показ Louis Vuitton у шубі, лосинах і кроптопі у великий піксель.
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