У шкіряній білизні і в олії: Кім Кардашян провокаційно позувала верхи на молодому красені

Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімки з провокаційної промокампанії нової колекції її власного бренду SKIMS.

Перед фотокамерою зірка реаліті постала вся обмазана олією. Вона продемонструвала кілька моделей шкіряної білизни.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Свої спокусливі образи вона доповнювала чорними туфлями, чоботами на шпильках, босоніжками і гольфами та високими рукавичками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян зробила хвилясте укладання і одягла на голову чорну пов'язку.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім із різних ракурсів продемонструвала свої сексуальні форми.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Позувала вона верхи на молодому красені. На інших світлинах з'явилися моделі у схожій білизні та ще один чоловік-модель.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На одному з фото Кім постала топлес, прикриваючи оголені груди руками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян відвідала показ Louis Vuitton у шубі, лосинах і кроптопі у великий піксель.

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