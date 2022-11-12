У шкіряній червоній сукні: ефектна Ліндсі Логан взяла участь у вечірньому шоу

Ліндсі Логан стала гостею шоу The Tonight Show із Джиммі Фелоном.

У студії співачка з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була червона шкіряна сукня міді по фігурі від бренду Versace. Вбрання Ліндсі скомбінувала з білими туфлями на шпильках від Le Silla.

Ліндсі Логан / Фото: Getty Images

Логан зробила ідеально укладання з локонами і макіяж смокі айс. На руках у неї було багато каблучок. Червоний манікюр завершив образ акторки.

Ліндсі Логан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на прем'єру комедійного фільму "Незабутнє Різдво" від Netflix Логан з'явилася у прозорій сукні від Valentino з довгими рукавами, розшитій квітковими аплікаціями з бісером та паєтками.

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