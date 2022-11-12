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У шкіряній червоній сукні: ефектна Ліндсі Логан взяла участь у вечірньому шоу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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310
Час на прочитання
1 хв
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У шкіряній червоній сукні: ефектна Ліндсі Логан взяла участь у вечірньому шоу

Ліндсі Логан / Фото: Getty Images

36-річна акторка підкреслила фігуру шкіряним вбранням від Versace.

Ліндсі Логан стала гостею шоу The Tonight Show із Джиммі Фелоном.

У студії співачка з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була червона шкіряна сукня міді по фігурі від бренду Versace. Вбрання Ліндсі скомбінувала з білими туфлями на шпильках від Le Silla.

Ліндсі Логан / © Getty Images
Ліндсі Логан / Фото: Getty Images

Логан зробила ідеально укладання з локонами і макіяж смокі айс. На руках у неї було багато каблучок. Червоний манікюр завершив образ акторки.

Ліндсі Логан / © Getty Images
Ліндсі Логан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на прем'єру комедійного фільму "Незабутнє Різдво" від Netflix Логан з'явилася у прозорій сукні від Valentino з довгими рукавами, розшитій квітковими аплікаціями з бісером та паєтками. 

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Дата публікації
Перегляди
310
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