У шкіряній куртці і мініспідниці з пряжками: Кім Кардашян із оголеним животом з'явилася у Мілані

Зірка реаіліті та інфюенсерка приїхала на Тиждень моди до Італії.

Кім Кардашян під час Міланського тижня моди відвідала магазин Dolce & Gabbana.

Там зірка реаліті постала у стильному шкіряному ансамблі молочного кольору. Він складався із вкороченої куртки на блискавці, з високою горловиною і з багатьма ремінцями з пряжками, а також мініспідниці з такими самими ремінцями. У цьому луку Кім мала можливість похизуватися пласким животом.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Взута знаменитість була у молочні гостроносі чоботи до колін. Волосся Кардашян розпустила і уклала чубчик, зробила макіяж із шоколадно-бежевою помадою і завершила образ молочним манікюром.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян похизувался сексуальними формами у білому бікіні.

Читайте також: