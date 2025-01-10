У шкіряній куртці і широких джинсах: Гейлі Бібер у стильному луку сходила на день народження подруги

28-річна модель обрала для свого виходу комфортне і стильне вбрання.

Гейлі Бібер потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з боулінгу Lucky Strike у Беверлі-Хіллз, де її подруга святкувала день народження.

Гейлі, як завжди, мала стильний вигляд. На ній була шкірянка у вінтажному стилі і сині широкі джинси. Вбрання модель доповнила чорним взуттям і жовтою плетеною сумкою.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Волосся Бібер зібрала у гладкий пучок і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці – годинник і каблучка.

Нагадаємо, раніше фотографи заскочили Гейлі Бібер, коли вона виходила зі студії з пілатесу з тренування. На ній був спортивний одяг від Alo Yoga та об'ємна куртка-косуха.

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