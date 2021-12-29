У шкіряній куртці і з мавпою на плечах: Олег Винник замилував "вовчиць" новими світлинами

У шкіряній куртці і з мавпою на плечах: Олег Винник замилував "вовчиць" новими світлинами

Артист влаштував кумедну фотосесію з м'якою іграшкою.

Олег Винник потішив своїх шанувальниць новими милими світлинами в Instagram. Співак влаштував собі невелику фотосесію з м'якою іграшкою – кумедною рудо-коричневою мавпочкою.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Винник поклав мавпу собі на плечі і почав її кінцівками закривати собі по черзі очі, вуха та рот.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу", - підписав знімки артист.

Одягнений він був у сіру сорочку та чорну шкіряну куртку з хрестами.

"Вовчицям" дуже сподобалися фото. У коментарях вони дякували Олегу на підняття настрою:

"Дякую за піднятий настрій. Фотографії чудові як і ви", "Олеже, дуже-дуже прикольні фотки! Цілую вас у щічку", "Занадто мило... Саме те, що потрібно для початку дня", "Такі позитивні фото", "Дуже позитивні фото", "Як мило! Викликали у мене усмішку у такий похмурий день! Дякую за настрій!", "Ух Олеже Анатолійовичу! Вмієте підвищити настрій", "Як завжди, усміхнулася, дивлячись на ваші фото".

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