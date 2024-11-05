У шкіряній куртці та на величезних платформах: Леді Гага публічно підтримала Камалу Гарріс

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60 президентськими виборами в історії країни, на яких буде обрано 47 президента США.
38-річна співачка Леді Гага вийшла на сцену учора у Філадельфії. Зірка публічно підтримала під час передвиборчого мітингу кандидатку у президенти США від Демократичної партії та нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Леді Гага з'явилася на заході у максимально простому луку. Вона одягла білу футболку, обтислі сіро-сині джинси та шкіряну коричневу куртку-авіатор, яку прикрасила серцем у вигляді прапора Америки.
Також співачка уклала волосся у легкі локони та взула своє улюблене взуття — лаковані черевики на величезних підборах та платформі від бренду Pleaser.
Під час мітингу вона виголосила промову та виконала пісню.
Мітинг вона відвідала зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі.
Також Камалу Гарріс підтримали Дженніфер Лопес та Кеті Перрі. Лопес прилетіла до Лас-Вегасу, де відбувся передвиборний мітинг Камали і вийшла на публіку у коричневій сукні-водолазці.
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