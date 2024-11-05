У шкіряній куртці та на величезних платформах: Леді Гага публічно підтримала Камалу Гарріс

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60 президентськими виборами в історії країни, на яких буде обрано 47 президента США.

38-річна співачка Леді Гага вийшла на сцену учора у Філадельфії. Зірка публічно підтримала під час передвиборчого мітингу кандидатку у президенти США від Демократичної партії та нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Леді Гага з'явилася на заході у максимально простому луку. Вона одягла білу футболку, обтислі сіро-сині джинси та шкіряну коричневу куртку-авіатор, яку прикрасила серцем у вигляді прапора Америки.

Також співачка уклала волосся у легкі локони та взула своє улюблене взуття — лаковані черевики на величезних підборах та платформі від бренду Pleaser.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Associated Press

Під час мітингу вона виголосила промову та виконала пісню.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Мітинг вона відвідала зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі.

Леді Гага, Камала Гарріс та Майкл Поланскі / Фото: Associated Press

Також Камалу Гарріс підтримали Дженніфер Лопес та Кеті Перрі. Лопес прилетіла до Лас-Вегасу, де відбувся передвиборний мітинг Камали і вийшла на публіку у коричневій сукні-водолазці.

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