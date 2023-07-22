У шкіряному луку та з мінісумкою: Кім Кардашян блиснула плоским животом

Зірка провела час у Маямі та зводила дітей на футбол.

Аргентинець Ліонель Мессі дебютував за Інтер Маямі, яким володіє ексфутболіст Девід Бекхем. Подивитися на дебют нападаючого зібрався повний стадіон у Флориді. Чимало на трибунах було і різних зірок, серед яких помітили й Кім Кардашян. Жінка прийшла на гру з дітьми, а після матчу вирушила до розкішного японського ресторану Gekko.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

На виході з ресторану Кім сфотографували папараці. Зірка реаліті була в чорному вбранні зі шкіри, яке складалося з топу та штанів.

У руці знаменитість мала квадратну мінісумку від Chanel, волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила свій улюблений лаконічний макіяж.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

У Кім і самої незабаром відбудеться важлива прем'єра. Знаменитість з'явиться в серіалі "Американська історія жахів" разом з Еммою Робертс та Карою Делевінь. Нещодавно телеканал FX випустив перший тизер до 12 сезону серіалу, який отримав назву "Делікатний" бо заснований на новому романі Даніель Валентайн "Делікатний стан".

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