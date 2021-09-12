У шкіряній масці-балаклаві: Кім Кардашян викликала фурор провокаційним луком на вулицях Нью-Йорка

Зірка реаліті та інфлюенсерка потрапила до об'єктивів папараці у незвичайному образі — вона з голови до п'ят була у шкіряному вбранні від Balenciaga.

Де б не з'явилася Кім Кардашян, вона завжди спровокує публіку і ЗМІ про неї говорить. Новий її вихід не став винятком.

Зірка Instagram приїхала до Нью-Йорка. Папараці заскочили її біля готелю Ritz Carlton. Одягнена Кім була з голови до п'ят у шкіряний лук total black від Balenciaga. На ній був плащ з поясом, лосини, рукавички і ботфорти на шпильках.

Кім Кардашян / Getty Images

Головною деталлю аутфіта Кардашян була маска-балаклава на голові із застібками-блискавками та отвором для кінського хвоста на потилиці.

Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян / Getty Images

Свій образ зірка реаліті доповнила білою сумочкою Balenciaga, інкрустованою кристалами.

Кім Кардашян / Getty Images

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Кім приїхала на найбільшу подію у фешнсвіті — на Met Gala, який відбудеться в понеділок, 13 вересня, у Музеї мистецтв Метрополітен. Тема балу цьогоріч звучить так: In America: A lexicon of Fashion ("В Америці: лексикон моди"). Ми вже у передчутті, який же образ для Балу Інституту костюма обрала Кардашян? Впевнені, вона точно всіх здивує.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Кім — Каньє Вест влаштував на стадіоні перфоманс, присвячений презентації його нового альбому Donda. У ньому взяла участь Кім. Вона вийшла у фіналі перформансу у весільній сукні від Balenciaga з колекції осінь-зима 2021 року, яка дебютувала на Тижні моди у Парижі в липні. На голові у зірки була фата, яка повністю закривала її обличчя і руки, а волосся було заплетене в довгу косу.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Крім цього, Кім опублікувала у себе в Instagram знімки з фотосесії, присвяченої новому альбому Каньє - Donda. На одних світлинах Вест зображений з балаклавою на голові, а на інших — Кім з'являється з балаклавою на голові.

Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram Кім Кардашян

Цікаво, вихід Кардашян в Нью-Йорку у масці-балаклаві якось пов'язаний з альбомом її колишнього чоловіка?

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