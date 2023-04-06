У шкіряній мініспідниці і боді з декольте до пупка: тайська співачка у спокусливому образі вийшла на прогулянку

Джеймі Чароен знає, як потрібно одягнутися, щоб привернути до себе увагу.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила тайська попвиконавиця Джеймі Чароен. Дівчина привернула до себе увагу спокусливим луком.

На ній був чорний топ з глибоким відвертим декольте до пупка і шкіряна дуже коротка спідниця. Зверху вона одягла чорний жакет. У цьому луку Джеймі мала сексуальний вигляд.

Джеймі Чароен / Фото: Getty Images

Вбрання артистка скомбінувала з чорними шкіряними чоботами на шпильках і невеликою сумочкою кольору металік. Чароен розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на довгих віях, прикрасила вуха сережками-кільцями і завершила образ гострим нюдовим манікюром.

Нагадаємо, американська кантрі-співачка Інгрід Андресс на церемонію вручення нагород CMT Music Awards прийшла у відвертій чорній сукні по фігурі на тонких бретельках, верх якої був прозорим. Під вбранням була відсутня білизна.

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