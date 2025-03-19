У шкіряній мініспідниці й леопардових туфлях: тенісистка у стильному аутфіті сходила на вечерю

До об'єктивів папараці на вулицях Маямі потрапила американська тенісистка Олівія Елліотт, яка йшла на вечерю WTA Celebrates Miami Open, де зібралися відомі жінки зі світу моди, мистецтва й дизайну.

Для свого виходу дівчина обрала водолазку шоколадного відтінку і коричневу коротку спідницю у стилі вінтаж з потертостями та накладними кишенями. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Олівія Елліотт / Фото: Getty Images

Лук Олівія доповнила тонким коричневим ремінцем, леопардовими туфлями з відкритими носками і стійкими підборами, а також ніжною сумочкою з квітковим принтом і на золотому ланцюжку.

Елліотт зробила хвилясте укладання, макіяж із шоколадною помадою і молочний манікюр. Образ спортсменка завершила золотим ланцюжком з підвіскою, браслетом і каблучкою.

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