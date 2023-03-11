У шкіряній мініспідниці і трусах зі стразами: американський репер у гламурному луку прийшов на фешншоу

Скандальний Lil Nas X знову обрав для свого виходу у світ провокаційний аутфіт.

Популяний 23-річний американський репер Lil Nas X на заходах завжди вирізняється своїми епатажними образами. Нинішній його вихід не став винятком.

На показ Модного дому Versace, який відбувся у Західному Голлівуді, музикант прийшов у світлому топі, розшитому торочкою із бісеру, який оголював низ його живота.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

На ньому також була чорна шкіряна мініспідниця, прикрашена таким самим бісером, із-під якої визирали чорні труси зі стразами на гумці.

Взув Lil Nas X чорні чоботи на грубій підошві і з такою самою торочкою, як на топі.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Аутфіт репер доповнив чорним клатчем-футляром і стильними окулярами. Музикант завершив лук модним африканським плетінням – сенегальськими кісками (це плетіння зі скручених пасм, які утворюють джгут).

Lil Nas X сидів на показі у першому ряду поряд із Елтоном Джоном і Майлі Сайрус, з якими він позував для фотографів.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці премії MTV Video Music Awards 2021 Lil Nas X сяяв у вбранні лавандового кольору зі стразами, яке для нього створила Донателла Версаче. Костюм складався з екстравагантного смокінгу з довгим шлейфом, який оголював одне його плече, і штанів.

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