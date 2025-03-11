У шкіряній мініспідниці: Сідні Свіні блиснула трусами на модному показі

27-річна акторка в образі від Miu Miu з'явилася на Тижні моди у Парижі.

Сідні Свіні відвідала показ бренду Miu Miu, який відбувся у межах Паризького тижня.

Акторка обрала для своєї появи чорний шкіряний жакет із ґудзиками, під який одягла коричневий вязаний кардиган і білу вкорочену сорочку. Верх Сідні поєднала з чорною шкіряною мініспідницею, з-під якої зверху визирали сірі труси.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Аутфіт Свіні доповнила сірими гольфами, чорними гостроносими лакованими слінгбеками і коричневою сумочкою з білою облямівкою та ручками.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Дівчина зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками і завершила лук сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі.

Сідні сиділа у першому ряду показу поряд із американським репером ASAP Rocky.

Сідні Свіні і ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сідні Свіні з краплеподібним декольте і стразами позувала на вечірці.

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