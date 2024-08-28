У шкіряній мініспідниці та мереживі: Алісія Вікандер на фотоколлі у Лондоні

Лауреатка "Оскара" — акторка Алісія Вікандер — відвідала фотокол у Picturehouse Central у центрі Лондона, який був присвячений фільму "Гамбіта королеви", в якому вона зіграла з Джудом Лоу.

Акторка вийшла до фотографів у чорній шкіряній мініспідниці з ремінцями та мереживній кофті з довгими рукавами білого кольору. Також на Алісії були лаконічні босоніжки з ремінцями та на підборах.

Волосся вона відрізала в каре і підкрутила у легкі локони. Макіяж у акторки був лаконічним та легким.

Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що історичний трилер "Гамбіт королеви" вийшов в український прокат 13 червня і спеціально для Леді.ТСН.ua Джуд Лоу та Алісія Вікандер дали інтерв'ю. Вони розповіли про цю картину і розкрили деякі цікаві подробиці залаштунків.

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