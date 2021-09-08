У шкіряній мініспідниці та з сумкою, як у Кейт Міддлтон: Селена Гомес потрапила під приціл фотографів

У шкіряній мініспідниці та з сумкою, як у Кейт Міддлтон: Селена Гомес потрапила під приціл фотографів

Співачка і акторка Селена Гомес була заскочена на зніманнях в Нью-Йорку.

29-річна артистка приїхала на запис "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом" у Нью-Йорку у вівторок ввечері. Співачку сфотографували, коли вона прямувала до театру Еда Саллівана. На шоу Селена розповіла про новий фільм за своєї участі "Вбивства в одній будівлі", де знімалася зі Стівом Мартіном і Мартіном Шортом.

Селена Гомес / Getty Images

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Комедійно-детективний серіал був нещодавно випущений на стрімінговому сервісі Hulu і отримав позитивні відгуки, причому багато хто хвалив гру основного акторського складу.

На знімання Гомес приїхала в шкіряній мініспідниці від Versace, підібравши до неї чорну кофту з пікантним декольте, босоніжках на підборах і тримала в руках сумку від Aspinal of London з білої шкіри крокодила. До речі, сумки цього бренду дуже любить носити герцогиня Кембриджська Кетрін. Селена зробила яскравий макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи і випрямила довге волосся.

Селена Гомес / Getty Images

Очевидно, що для шоу Селена переодяглася, а приїхала до студії акторка в чорній короткій сукні та кардигані зверху, лише взуття на її ногах залишилося теж саме.

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