У шкіряній мініспідниці з бантом: Шарліз Терон підкреслила ноги вбрання від відомого бренду

У цьому вбранні вона мала одночасно зухвалий та жіночний вигляд.
Акторка Шарліз Терон була дуже ефектною, коли вийшла на сцену фестивалю Global Citizen, що відбувся у Нью-Йорку. На ній був чорно-білий лук від британського бренду Alexander McQueen.
Вбрання акторки складалося із структурованого укороченого жакету молочного кольору, який вона поєднала зі шкіряною мініспідницею. У спідниці збоку був великий бант зі шкіри та довгий шлейф.
Також вона одягла топ під жакет, масивні чорні черевики і уклала волосся назад.
На обличчі Шарліз був лаконічний макіяж, а манікюр вона зробила срібним відтінком лаку.
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