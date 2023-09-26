У шкіряній мініспідниці з бантом: Шарліз Терон підкреслила ноги вбрання від відомого бренду

У цьому вбранні вона мала одночасно зухвалий та жіночний вигляд.

Акторка Шарліз Терон була дуже ефектною, коли вийшла на сцену фестивалю Global Citizen, що відбувся у Нью-Йорку. На ній був чорно-білий лук від британського бренду Alexander McQueen.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Вбрання акторки складалося із структурованого укороченого жакету молочного кольору, який вона поєднала зі шкіряною мініспідницею. У спідниці збоку був великий бант зі шкіри та довгий шлейф.

Також вона одягла топ під жакет, масивні чорні черевики і уклала волосся назад.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

На обличчі Шарліз був лаконічний макіяж, а манікюр вона зробила срібним відтінком лаку.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

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