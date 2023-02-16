У шкіряній мінісукні і червоному плащі: бразильська фешнблогерка прийшла на захід у Нью-Йорку

Каміла Коельо гармонійно поєднала у своєму аутфіті червоний і чорний кольори.

Бразильська зірка соцмереж, фешнблогерка Каміла Коельо відвідала вечерю краси від Armani, яка відбулася у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Для цієї події вона обрала чорну шкіряну мінісукню без бретельок, яка підкреслила її стрункі ноги. Зверху Каміла одягла червоний лакований плащ із рукавами три чверті.

Каміла Коельо / Фото: Getty Images

Лук Коельо доповнила чорними довгими рукавичками, чорними лакованими туфлями і червоною сумкою-клатчем, прикрашеним квітковими аплікаціями.

Блогерка зібрала волосся в пучок, зробила макіяж із бордовою помадою, а у вухах у неї були срібні сережки.

Нагадаємо, американська зірка соцмереж Тана Монжо привернула увагу папараці відвертою сукнею, яка складалася із короткої спідниці і тонких смужок зверху, які ледь прикривали її груди.

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