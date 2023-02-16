У шкіряній мінісукні і червоному плащі: бразильська фешнблогерка прийшла на захід у Нью-Йорку

Каміла Коельо гармонійно поєднала у своєму аутфіті червоний і чорний кольори.
Бразильська зірка соцмереж, фешнблогерка Каміла Коельо відвідала вечерю краси від Armani, яка відбулася у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Для цієї події вона обрала чорну шкіряну мінісукню без бретельок, яка підкреслила її стрункі ноги. Зверху Каміла одягла червоний лакований плащ із рукавами три чверті.
Лук Коельо доповнила чорними довгими рукавичками, чорними лакованими туфлями і червоною сумкою-клатчем, прикрашеним квітковими аплікаціями.
Блогерка зібрала волосся в пучок, зробила макіяж із бордовою помадою, а у вухах у неї були срібні сережки.
Нагадаємо, американська зірка соцмереж Тана Монжо привернула увагу папараці відвертою сукнею, яка складалася із короткої спідниці і тонких смужок зверху, які ледь прикривали її груди.
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