У шкіряній мінісукні і на шпильках: британська модель похизувалася сексуальним луком

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімки, на яких продемонструвала новий сексуальний образ.

На вечерю до ресторану дівчина прийшла у чорній мінісукні, яка ідеально підкреслила її спокусливу фігуру і стрункі ноги.

Арабелла Чі

Аутфіт Чі доповнила чорними чоботами, прикрашених фурнітурою з камінням, і на шпильках. У руці вона тримала сумочку, інкрустовану стразами.

Арабелла Чі

Арабелла зробила гарне укладання з локонами і вечірній макіяж. Свій лук вона завершила золотими прикрасами.

Арабелла Чі

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі похизувалася аутфітом у чорній довгій сукні з американською проймою і оголеною спиною.

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