У шкіряній мінісукні і високих ботфортах: Талія Сторм у сексуальному луку прийшла на прем'єру "Чорного Адама"

23-річна співачка обрала для свого виходу екстремально коротке вбрання, у якому мала звабливий вигляд.

Талія Сторм відвідала прем'єру супергеройського фільму "Чорний Адам", яка відбулася у Лондоні.

Там співачка продемонструвала сексуальний аутфіт. На ній була дуже коротка шкіряна сукня з опущеною лінією плечей і пікантним декольте. У ній Талія мала спокусливий вигляд.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Аутфіт Сторм доповнила високими шкіряними ботфортами на шпильках і чорною сумочкою.

Шию зірка прикрасила своєю улюбленою підвіскою з її ім'ям, а вуха – елегантними довгими діамантовими сережками.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Зачіска з локонами і макіяж смокі айс завершили ефектний образ Талії.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Нагадаємо, "Чорний Адам" заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Стрічка є спінофом картини "Шазам!"

Про фільм:

Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама (Двейн Джонсон) всемогутнім. Його одразу ж запроторили до в’язниці. Проте Адам звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя.

Фільм на українських екранах з'явиться вже завтра, 20 жовтня.

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