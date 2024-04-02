У шкіряній мінісукні і з перлинним намистом: Надя Дорофєєва у кокетливому образі з'явилася на заході

Співачка, як завжди, мала красивий і милий вигляд.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram фото свого кокетливого образу, у якому вона з'явилася на концерті "Весняна музична платформа" у Києві.

Артистка одягла шкіряну чорну мінісукню з бретельками, корсетним верхом і пишною спідницею. Лук зірка доповнила шкіряними довгими рукавичками.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із блискітками і прикрасила шию гарним перлинним намистом.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

На івенті Дорофєєва грайливо позувала на фотозоні, демонструючи на камеру губи бантиком.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва виступить із сольним концертом просто неба у Києві.

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