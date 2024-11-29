У шкіряній мінісукні: Кім Кеттролл із "Сексу і міста" сходила на виставку

Відома акторка підкреслила стрункі ноги вбранням.
Зірка серіалу "Секс і місто", 68-річна Кім Кеттролл, відвідала світський захід у Лондоні – виставку в Національній портретній галереї.
Зірка мала приголомшливий вигляд, адже обрала ефектну мінісукню з чорної шкіри. Вбрання мало глибоке декольте й короткі рукави, а також декор у вигляді заклепок.
Поєднала це вбрання Кім з капроновими колготками, високими шкіряними рукавичками та туфлями на високих підборах. У руці акторка тримала квадратну сумку. Ґранжовості до цього образу додали сережки-кільця у вухах і трохи недбала зачіска.
Нагадаємо, нещодавно у Нью-Йорку завершилися знімання третього сезону серіалу "І просто так…", який є продовженням "Сексу і міста", проте цього разу Кім у ньому не з'явиться. Хоча вона поверталася до своєї культової ролі Саманти Джонс у другому сезоні і цей камбек став найдорожчим в історії – лише за 20 фраз вона отримала 1 мільйон доларів.
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