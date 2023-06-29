У шкіряній мінісукні: Пенелопа Крус відвідала захід у Франції в ефектному образі

49-річна зірка мала приголомшливий вигляд.
Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус відвідала світську вечерю, організовану на честь відкриття 1-го Міжнародного Біаррицького кінофестивалю "Нові тумани". Захід відбувся у Франції.
Оскільки жінка є амбасадоркою французького Модного дому Chanel вже багато років, ясна річ, що і цього разу вона з'явилася на публіці з ніг до голови одягнена у вбрання надане їй цією маркою.
На Пенелопі була чорна шкіряна мінісукня з глибоким декольте, великими ґудзиками та кишенями спереду. Образ акторка доповнила невеликою білою сумкою на довгому ремінці та босоніжками на платформі. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, зробила на обличчі макіяж зі стрілками та золотистими тінями, а також доповнила образ великими сережками та каблучкою на руці.
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