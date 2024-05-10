У шкіряній мінісукні та з червоною помадою: Аня Тейлор-Джой на презентації фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Її образ був дуже зухвалим та ідеально вписався у формат заходу.
У межах промотуру до фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", в якому Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль разом із Крісом Гемсвортом, вона разом із командою вирушила до Лос-Анджелеса, де відбулася грандіозна презентація картини.
Для прем'єрного показу творці фільму влаштували байкерське шоу на вулицях міста, в якому взяли участь Аня та Кріс. Акторка одягла з такої нагоди хардкорну чорну шкіряну сукню від Acne Studios з колекції осінь-зима 2024.
Сукня повторювала вигини її тіла, мала блискавку спереду та асиметричний поділ.
Образ вона доповнила червоними помадою та манікюром, чорними туфлями на підборах, а також зібрала своє розкішне платинове волосся у високий хвіст на голові. На одній руці Ані красувався елегантний браслет-манжета від Tiffany & Co.
Цій її появі на публіці передував вихід в повністю металевій сукні від Balmain, яку прикрашали 3D квіти, теж зроблені з металу.
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