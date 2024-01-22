У шкіряній спідниці і светрі з пір'ям: Аманда Голден в образі total black потрапила під приціл папараці

Британська радіоведуча одягла стильне вбрання на роботу.
Аманда Голден цього разу продемонструвала стильний образ у всьому чорному. На ній був светр, прикрашений пір'ям, шкіряна спідниця міді на блискавці і класичне пальто.
Лук вона доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і чорною сумкою. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах – лаконічні сережки.
Нагадаємо, минулого разу Аманду Голден фотографи зазнімкували разом із її домашнім улюбленцем, якого вона взяла на роботу.
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