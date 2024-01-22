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У шкіряній спідниці і светрі з пір'ям: Аманда Голден в образі total black потрапила під приціл папараці

У шкіряній спідниці і светрі з пір'ям: Аманда Голден в образі total black потрапила під приціл папараці

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британська радіоведуча одягла стильне вбрання на роботу.

Аманда Голден цього разу продемонструвала стильний образ у всьому чорному. На ній був светр, прикрашений пір'ям, шкіряна спідниця міді на блискавці і класичне пальто.

Лук вона доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і чорною сумкою. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах – лаконічні сережки.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу Аманду Голден фотографи зазнімкували разом із її домашнім улюбленцем, якого вона взяла на роботу.

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