У шкіряній спідниці і светрі з пір'ям: Аманда Голден в образі total black потрапила під приціл папараці

Аманда Голден цього разу продемонструвала стильний образ у всьому чорному. На ній був светр, прикрашений пір'ям, шкіряна спідниця міді на блискавці і класичне пальто.

Лук вона доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і чорною сумкою. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах – лаконічні сережки.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу Аманду Голден фотографи зазнімкували разом із її домашнім улюбленцем, якого вона взяла на роботу.

Читайте також: