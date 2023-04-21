У шкіряній спідниці та лимонному светрі: Ріта Ора блиснула ідеальним пресом

32-річна співачка Ріта Ора мала дуже стильний вигляд, коли у четвер вранці відвідала студію Heart FM, де ранкове шоу ведуть Ешлі Робертс та Аманда голден. На ефір вона прийшла, щоб просувати свій новий сингл Praising You.

Ріта одягла для програми шкіряну спідницю чорного кольору, яка мала асиметричний поділ, також її прикрашав тонкий пояс з намистинами. Нагору вона обрала об'ємний светр лимонного відтінку, який був трохи вкорочений, тож зірка продемонструвала свій підтягнутий живіт та прес.

У цьому образі були чоботи на підборах, сонцезахисні окуляри від Tom Ford та безліч прикрас на пальцях та у вухах. Волосся Ора зібрала у високу зачіску з кучерями.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше дівчина потрапила під приціл папараці в образі від Prada і тоді у неї була така сама зачіска з локонами.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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