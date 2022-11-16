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У шкіряній спідниці та мікротопі: Джулія Фокс відвідала виставку костюмів Тьєррі Мюглера

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У шкіряній спідниці та мікротопі: Джулія Фокс відвідала виставку костюмів Тьєррі Мюглера

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Після швидкоплинного роману з Каньє Вестом Фокс стала шалено популярною і тепер не пропускає жодної вечірки.

Епатажна американська модель та акторка Джулія Фокс стала однією з гостей відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку.

Це перша ретроспектива, присвячена захопливому і зухвалому всесвіту французького дизайнера і творця культових парфумів Тьєррі Мюглера, відкрита після його смерті.

На заході Джулія з'явилася у зухвалому образі, в якому поєднала шкіряну коричневу спідницю з розрізом, мікропоп та кропнутий сірий жакет із вирізами та зав'язками. Також на знаменитості були коричневі ботфорти. А ось із бровами Джулія продовжує експериментувати та робить їх центральним об'єктом у своїх макіяжах. Раніше вона їх просто освітлювала, а цього разу намалювала гострими та коричневими, ймовірно, щоб поєднувалися з відтінком образу.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
256
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