У шкіряній спідниці та з сумкою Louis Vuitton: акторка Блейк Лайвлі сходу з подругами поїсти піцу

Акторку Блейк Лайвлі не часто можна побачити на публіці, адже вона все ж таки мати чотирьох доньок, але днями вона вирішила трохи розвіятися і провести вечір із подругами.

Зірку серіалу "Пліткарка" помітили, коли вона виходила з італійської піцерії Emilio's Ballato у Нью-Йорку, де провела вечір із Тейлор Свіфт, Софі Тернер та своєю сестрою.

Одягнена Блейк була у смугасту шкіряну спідницю та кроптоп молочного відтінку. На плечі вона накинула жакет, а взута була в коричневі замшеві чоботи від Gucci. Доповнили її образ улюблене укладання з кучерями, масивні сережки, золотий ланцюг на шиї, а також невелика сумка від Louis Vuitton у руці.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Що стосується Тейлор, яка теж потрапила на фото, то вона одягла для вечері чорну мінісукню від Sunday Best, яку доповнила сумкою від Ralph Lauren та чорними босоніжками на підборах.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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