У шкіряній спідниці та з сумкою Louis Vuitton: акторка Блейк Лайвлі сходу з подругами поїсти піцу

Блейк мило усміхалася фотографам і явно була рада увазі.
Акторку Блейк Лайвлі не часто можна побачити на публіці, адже вона все ж таки мати чотирьох доньок, але днями вона вирішила трохи розвіятися і провести вечір із подругами.
Зірку серіалу "Пліткарка" помітили, коли вона виходила з італійської піцерії Emilio's Ballato у Нью-Йорку, де провела вечір із Тейлор Свіфт, Софі Тернер та своєю сестрою.
Одягнена Блейк була у смугасту шкіряну спідницю та кроптоп молочного відтінку. На плечі вона накинула жакет, а взута була в коричневі замшеві чоботи від Gucci. Доповнили її образ улюблене укладання з кучерями, масивні сережки, золотий ланцюг на шиї, а також невелика сумка від Louis Vuitton у руці.
Що стосується Тейлор, яка теж потрапила на фото, то вона одягла для вечері чорну мінісукню від Sunday Best, яку доповнила сумкою від Ralph Lauren та чорними босоніжками на підборах.
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