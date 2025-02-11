У шкіряній сукні і дуже красивих туфлях: Зої Салдана приїхала на популярне шоу

46-річна акторка одягла на знімання вбрання з оголеними плечима.

Зої Салдана потрапила до об'єктивів папараці, коли приїхала на популярне шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі.

Акторка, як завжди, мала стильний вигляд. Вона була одягнена у чорну шкіряну сукню до колін вільного крою і без бретельок.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Аутфіт Зої доповнила чорними капроновими колготами і дуже красивими чорними гостроносими туфлями, які мали цікаві золоті підбори хвилястої форми, ремінці з великим камінням та чорні атласні зав'язки навколо щиколоток.

У Салдани було хвилясте укладання, макіяж із червоною помадою і бордовий манікюр. Із прикрас вона використала лише золоту каблучку.

Нагадаємо, Зої Салдана на церемонію вручення премії Гільдії режисерів Америки одягла романтичну чорну мінісукню у білий горошок від бренду Nina Ricci з колекції весна-літо 2025.

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