У шкіряній сукні і на шпильках: зірка трилер-горору "МаХХХін" в образі total black з'явилася в Лос-Анджелесі

Міа Гот підкреслила струнку фігуру чорним вбранням зі шкіри.
До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила головна героїня трилер-горору "МаХХХін" – Міа Гот. Побачивши фотографів, вона радісно їм усміхнулася і помахала рукою.
Дівчина була одягнена у чорну шкіряну сукню до колін, яка добре сиділа на її фігурі. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на високих шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою і ланцюжками-ручками.
Міа розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні чорні окуляри і прикрасила вуха діамантовими сережками, а палець – каблучкою з великим каменем.
Нагадаємо, Міа Гот на Венеційському кінофестивалю з'явилася на червоній доріжці у чорній сукні від Dolce & Gabbana.
Читайте також:
- "Такий досвід мені сподобався": українська порноакторка взяла участь у дубляжі трилер-горору "МаХХХін"
- У корсетній сукні та хустці: британська акторка в образі від Dolce & Gabbana прийшла на кінофестиваль
- У сукні з прозорими завитками: Мія Гот на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю