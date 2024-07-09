Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У шкіряній сукні і на шпильках: зірка трилер-горору "МаХХХін" в образі total black з'явилася в Лос-Анджелесі

У шкіряній сукні і на шпильках: зірка трилер-горору "МаХХХін" в образі total black з'явилася в Лос-Анджелесі

У шкіряній сукні і на шпильках: зірка трилер-горору "МаХХХін" в образі total black з'явилася в Лос-Анджелесі

Міа Гот / Фото: Getty Images

Міа Гот підкреслила струнку фігуру чорним вбранням зі шкіри.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила головна героїня трилер-горору "МаХХХін" – Міа Гот. Побачивши фотографів, вона радісно їм усміхнулася і помахала рукою.

Дівчина була одягнена у чорну шкіряну сукню до колін, яка добре сиділа на її фігурі. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на високих шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою і ланцюжками-ручками.

Міа Гот / © Getty Images
Міа Гот / Фото: Getty Images

Міа розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні чорні окуляри і прикрасила вуха діамантовими сережками, а палець – каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, Міа Гот на Венеційському кінофестивалю з'явилася на червоній доріжці у чорній сукні від Dolce & Gabbana.

Читайте також:

Заспівати для героїв: Тіна Кароль зустрілася з "азовцями" у Лос-Анджелесі

Заспівати для героїв: Тіна Кароль зустрілася з "азовцями" у Лос-Анджелесі

Повʼязані теми:

Наступна публікація