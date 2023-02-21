У шкіряній сукні і пуховому жилеті: Ешлі Грем на Тижні моди у Лондоні

Модель plus-size у стильному луку прийшла на фешншоу.

Ешлі Грем відвідала показ бренду Moncler Genius, який відбувся в межах Лондонського тижня моди.

Для фешнподії модель обрала шкіряну сукню міді темно-гірчичного кольору без бретельок, зверху якої одягла пуховий чорно-золотистий жилет від Moncler.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Образ Грем доповнила чорними лакованими босоніжками. Волосся вона зібрала у хвіст, зролбила макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила вуха золотими великими сережками. Золоті каблучки і французькі манікюр і педикюр завершили лук моделі.

Нагадаємо, на афтепаті Vogue And Tiffany & Co. Грем прийшла у чорній вінтажній сукні від John Galliano і з висвітленими бровами.

Читайте також: