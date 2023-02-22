У шкіряній сукні і з новою зачіскою: Кім Кардашян продемонструвала ефектний аутфіт

Кім Кардашян продемонструвала в Instagram зміни у своєму іміджі. Зірка реаліті змінила зачіску – вона обрізала чубчик або просто наклала штучний. Волосся знаменитість уклала хвилями.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Одягнена Кім була у шкіряну металево-червону сукню максі без бретелей від бренду Rick Owens. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру інфлюенсерки.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян зробила макіяж у коричнево-нюдових тонах із акцентом на пишних віях і бежевий довгий манікюр. На шиї у неї було платинове кольє, а на руках – масивні браслети із цього самого комплекту. Взута зірка реаліті була у рожеві блискучі босоніжки.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

У цьому аутфіті Кім з'явилася на вечері, яку організувала у будинку підприємця Майкла Рубіна. Вони обговорювали важливість допомоги людям, які постраждали від системи правосуддя, і про реформу законодавства, яке регулює умовне покарання та умовно-дострокове звільнення людей із місць позбавлення волі.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян в образі у стилі "Матриці" потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

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