У шкіряній сукні і з вишневим манікюром: Лотті Мосс на івенті блиснула татуюваннями на руках

26-річна модель і зірка OnlyFans підкреслила струнку фігуру чорним вбранням без рукавів.

Молодша сестра Кейт Мосс – Лотті Мосс – відвідала прем’єру музичної новинки від американського репера Lil Tjay, яка відбулася у Лондоні.

Там модель з'явилася у чорній шкіряній максісукні по фігурі і без рукавів, яку вона скомбінувала з чорними гостроносими замшевими туфлями. У цьому вбранні Мосс продемоснтрувала татуювання на руках.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Лотті зібрала волосся у високий пучок, зробила вечірній макіяж і темно-вишневий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями, шию – ланцюжком із хрестиком, а руки – браслетами і безліччю каблучок.

Нагадаємо, Лотті Мосс на світську вечірку одягла сріблясту сукню з бретельками і декольте, яке також прикрашали вирізи на талії та драпування на стегнах.

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