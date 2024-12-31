У шкіряній сукні та червоній шубі: Ріта Ора сходила на репетицію заходу перед Новим роком

Цього року британська співачка Ріта Ора, ймовірно, з'явиться на заході "Рок на Новий рік з Діком Кларком", який проводиться в Нью-Йорку на Таймс-сквер і транслюється на американському телебаченні.

Зірка відвідала одну з репетицій цього святкового концерту і була в піднесеному настрої. Рита сяяла усмішкою та позувала для фото. Її волосся того дня було зібране, а на обличчі співачка зробила яскравий макіяж.

Одягла Ріта довгу чорну шкіряну сукню з блискавкою та високою горловиною, яку носила у поєднанні з шубою червоного кольору та масивними черевиками.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Також під приціл папараці в Нью-Йорку цього тижня потрапила співачка Ріанна і вона була теж у хутрі. Зірка одягла об'ємну та теплу хутряну шапку, яка змусила трохи поностальгувати про 90-ті.

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