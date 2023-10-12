У шкіряній сукні та довгій шубі: модель Джулія Фокс сходила на інтерв'ю

Цього разу вона обрала закриту довгу сукню, хоча найчастіше з'являлася на публіці у сміливіших луках.

Епатажна модель Джулія Фокс, яка нещодавно випустила книжку мемуарів Down the Drain, де розповіла про своє життя та труднощі, через які їй довелося пройти, сходила на чергове інтерв'ю в Нью-Йорку.

33-річну знаменитість помітили папараці, коли вона йшла на програму The View, щоб розповісти про свою книжку.

На Фокс була довга шкіряна сукня на широких бретельках і з фігурним декольте. Вбрання підкреслювало фігуру, було прикрашене шнурівкою та заклепками.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Доповнила образ Джулія коричневими чоботями, сукою та макіяжем. Також вона одягла довгу норкову шубу.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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