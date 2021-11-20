У шкіряній сукні та картатому пальті: чудовий варіант осіннього образу від Аманди Голден

50-річна британська ведуча вдягла на роботу стильний аутфіт.
Британська зірка Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці дорогою на роботу – на студію Global Radio у Лондоні, де вона веде ранкове радіошоу.
Знаменитість, як завжди, мала стильний вигляд. Для осінньої прохолодної погоди вона обрала шкіряну бордову сукню міді, яку поєднала з бордовими шкіряними чоботями на підборах і з сумочкою-барильцем такого самого кольору.
На плечі Аманда накинула сіре картате пальто. Волосся вона зібрала у недбалий високий пучок, а очі сховала під бордовими окулярами. Губи вона нафарбувала вишневою помадою.
Минулого разу Голден потрапила під приціл лондонських папараці у пончо кольору кемел, чоботях на підборах такого самого відтінку, шкіряних лосинах, шоколадній кофті та шовковій сорочці.
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