У шкіряній сукні та картатому пальті: чудовий варіант осіннього образу від Аманди Голден

У шкіряній сукні та картатому пальті: чудовий варіант осіннього образу від Аманди Голден

50-річна британська ведуча вдягла на роботу стильний аутфіт.

Британська зірка Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці дорогою на роботу – на студію Global Radio у Лондоні, де вона веде ранкове радіошоу.

Знаменитість, як завжди, мала стильний вигляд. Для осінньої прохолодної погоди вона обрала шкіряну бордову сукню міді, яку поєднала з бордовими шкіряними чоботями на підборах і з сумочкою-барильцем такого самого кольору.

Аманда Голден / Getty Images

На плечі Аманда накинула сіре картате пальто. Волосся вона зібрала у недбалий високий пучок, а очі сховала під бордовими окулярами. Губи вона нафарбувала вишневою помадою.

Минулого разу Голден потрапила під приціл лондонських папараці у пончо кольору кемел, чоботях на підборах такого самого відтінку, шкіряних лосинах, шоколадній кофті та шовковій сорочці.

Аманда Голден / Getty Images

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