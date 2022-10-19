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У шкіряній сукні та улюбленій дублянці: стильна Ешлі Робертс під прицілом фотографів у Лондоні

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У шкіряній сукні та улюбленій дублянці: стильна Ешлі Робертс під прицілом фотографів у Лондоні

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Її заскочили на вулиці після ефіру.

41-річна ведуча ранкової програми на британському радіо та учасниця культового гурту The Pussycat Dolls дуже часто потрапляє під приціл фотографів дорогою на роботу. Проте вона заробила собі не лише славу через роботу у світі шоу-бізнесу, а й як одну з головних Лондонських модниць.

Ешлі дуже рідко повторює луки, а її образи завжди продумані до найменших деталей. Наприклад, у одному зі своїх останніх образів Робертс поєднала шкіряну сукню коричневого відтінку зі стильною дублянкою.

Лук радіоведучої доповнила її улюблена біла сумка від Balenciaga (також у неї є така сама, але в рожевому кольорі), сонцезахисні окуляри і туфлі-човники. Волосся вона зібрала, а у вуха вдягла лаконічні сережки.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Також у будь-яку погоду Ешлі носить туфлі на підборах. Побачити в чоботях чи черевиках цю красуню — велика рідкість.

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