У шкіряній сукні та з лаконічною сумкою: колишня Леонардо Ді Капріо на показі Burberry у Лондоні

Оскільки 8 вересня померла королева Єлизавета II, багато британських дизайнерів скасували або перенесли свої покази, які мали відбутися в межах Лондонського тижня моди. Вшанувати пам'ять покійної монархині вирішив і Ріккардо Тиші, креативний директор Дому Burberry, тому провів показ нової колекції весна-літо 2023 року в понеділок, 26 вересня.

У показі традиційно брали участь найвідоміші світові моделі (Наомі Кемпбелл, Белла Хадід, Маріакарла Босконо), а гостями стали зіркові друзі дизайнера. Серед гостей модного шоу було помічено 25-річну Камілу Морроне — колишню дівчину актора Леонардо Ді Капріо.

На захід Каміла одягла шкіряну сукню без рукавів. Вбрання було виконане у чорному кольорі, мало багато заклепок, кишені та широкий пояс. Образ вона доповнила чорними туфлями та лаконічною сумкою. Ясна річ, що все вбрання красуні було від Burberry.

Каміла Морроне / Фото: Getty Images

Попри те, що після розставання Каміли та Лео минуло не так багато часу, ходять чутки, що знаменитий актор вже зустрічається з новою красунею – супермоделлю Джіджі Хадід. Пару вже бачили разом, але своїх стосунків вони не коментували.

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