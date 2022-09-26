У шкіряній сукні та з лаконічною сумкою: колишня Леонардо Ді Капріо на показі Burberry у Лондоні

Показ співпав із завершальним днем Міланського тижня моди.
Оскільки 8 вересня померла королева Єлизавета II, багато британських дизайнерів скасували або перенесли свої покази, які мали відбутися в межах Лондонського тижня моди. Вшанувати пам'ять покійної монархині вирішив і Ріккардо Тиші, креативний директор Дому Burberry, тому провів показ нової колекції весна-літо 2023 року в понеділок, 26 вересня.
У показі традиційно брали участь найвідоміші світові моделі (Наомі Кемпбелл, Белла Хадід, Маріакарла Босконо), а гостями стали зіркові друзі дизайнера. Серед гостей модного шоу було помічено 25-річну Камілу Морроне — колишню дівчину актора Леонардо Ді Капріо.
На захід Каміла одягла шкіряну сукню без рукавів. Вбрання було виконане у чорному кольорі, мало багато заклепок, кишені та широкий пояс. Образ вона доповнила чорними туфлями та лаконічною сумкою. Ясна річ, що все вбрання красуні було від Burberry.
Попри те, що після розставання Каміли та Лео минуло не так багато часу, ходять чутки, що знаменитий актор вже зустрічається з новою красунею – супермоделлю Джіджі Хадід. Пару вже бачили разом, але своїх стосунків вони не коментували.
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