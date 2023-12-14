У шкіряній сукні та золотих прикрасах: ефектна Блейк Лайвлі сходила на день народження до Тейлор Свіфт

Мати чотирьох дітей знову приголомшила своїм сексуальним вбранням, яке вибрала для відпочинку з подругами.

13 грудня американській суперзірці Тейлор Свіфт, яка нещодавно заробила в турі мільярд доларів, виповнилося 34 роки. Співачка вирішила відсвяткувати день народження у Нью-Йорку, у фешенебельному ресторані Freemans, а потім вирушить у нічний клуб The Box із подругами.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Серед гостей заходу була помічена акторка Блейк Лайвлі — зірка серіалу "Пліткарка" та дружина Раяна Рейнольдса. Для заходу вона одягла ефектну чорну сукню на бретельках і з декольте.

У її вбрання був також високий розріз, який демонстрував ноги та гарні чорні колготки з візерунком.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Вечірній лук Блейк доповнила об'ємним укладанням, макіяжем, золотими аксесуарами, а також клатчем від бренду Chanel.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Також на ній були чорні шкіряні чоботи у ретростилі на підборах та застібках-ґудзиках від Christian Louboutin.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Сама ж Свіфт прийшла на вечірку у мінісукні від Clio Peppiatt, на якій були зображені Місяць та зірки. Співачку та акторку бачать разом уже не вперше — дружать вони давно і якось навіть були помічені папараці дорогою до піцерії Emilio's Ballato у Нью-Йорку. Тоді Блейк була у шкіряній спідниці та з сумкою Louis Vuitton.

Читайте також:

Блейк Лайвлі у штанних костюмах (14 фото)