У шкіряній сукні від Saint Laurent і з довгим волоссям: Майлі Сайрус на музичній премії "Греммі"

32-річна артистка продемонструвала на церемонії два аутфіти у чорних вбраннях.

Майлі Сайрус відвідала 67-му щорічну церемонії вручення нагород "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Артистка разом із Бейонсе отримала нагороду у номінації "Найкраще кантрі-виконання в дуеті" за пісню "II Most Wanted".

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Для червоної доріжки Сайрус обрала чорну шкіряну сукню максі від бренду Saint Laurent із галтером і розрізом на спідниці. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

У Майлі було довге рівне укладання з чубчиком, макіяж із чорними стрілками, блискучими тінями і персиковою помадою, довгі золоті сережки у вухах, золоті браслети і каблучки на руках.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Цього вечора Сайрус з'явилася також на сцені, щоб вручити нагороду за запис року. На ній було вже інше вбрання – чорна сукня від Maison Alaia з оголеною спиною, галтером, глибоким декольте і срібними ремінцями на тулубі.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

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