У шкіряній сукні з акцентом: Ірина Шейк відвідала світський захід в Парижі

У шкіряній сукні з акцентом: Ірина Шейк відвідала світський захід в Парижі

Останнім часом вона віддає перевагу лише вінтажним речам.

Супермодель Ірина Шейк стала гостею традиційної вечірки Карін Ройтфельд і журналу CR Fashion Book, який вона створила після того як залишила пост головної редакторки французького Vogue. Захід відбувався в Парижі, де Ірина зараз активно працює на Тижні моди.

Для вечірки Шейк вибрала незвичайне вбрання — чорну шкіряну сукню від бренду Helmut Lang. Вперше цея сукня була представлена на подіумі в колекції осінь-зима 1997 року. Образ модель доповнила босоніжками зі спіраллю і червоною помадою.

Ірина Шейк / Getty Images

А ще кілька днів тому зірка зачаровувала всіх своїм образом на відкритті виставки робіт французького модельєра Тьєрі Мюглера. Тоді Ірина з'явилася теж у вінтажній сукні створеній 1997 року, але брендом Muglerдля кутюрної колекції Les Insectes весна-літо.

Ірина Шейк / Getty Images

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